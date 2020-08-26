"التجارة" تطالب سفير بكين بتيسير دخول الرمان المصري إلى الصين

ذكرت وزارة التجارة والصناعة، أنّها بصدد إعداد قائمة جديدة بالحاصلات الزراعية المصرية، التي يمكن تصديرها للسوق الصينية الفترة المقبلة، بالتنسيق مع المجلس التصديري للحاصلات الزراعية.

وطالبت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، خلال مكالمة هاتفية تلقتها اليوم من لياو ليتشيانج، سفير الصين بالقاهرة، الجانب الصيني بالإسراع في إنهاء إجراءات نفاذ الرمان المصري للسوق الصينية، موضحة أنّ المحاصيل الزراعية المصرية تحظى بقبول كبير لدى المستهلك الصيني، وسبقت الموافقة على نفاذ محاصيل البرتقال والعنب والفراولة المجمدة وبنجر السكر إلى الصين.

وشهدت الفترة الماضية دخول العديد من منتجات الحاصلات الزراعية لأول مرة إلى الصين، على رأسها العنب والرمان، والموالح، والبطاطس.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، استحوذت السوق الصينية على نحو 5% من صادرات القطاع في الموسم التصديري 2018-2019، في الوقت الذي يسعى مصدرون لإدخال منتجات جديدة ضمن قائمة الصادرات المصرية للصين وبينها التمور.