مصادر: طفلة ثالثة نجت من مذبحة كفر الدوار بالبحيرة

مفاجأة جديدة أعلنت عنها الأجهزة الأمنية بالبحيرة، فى قضية مذبحة كفر الدوار، التى راح ضحيتها أُم فى العقد الثانى من عمرها وطفليها، 3 أعوام، "توأم"، حيث كشفت التحريات أن الطفلة الثالثة للأسرة "4 شهور"، نجت من المذبحة بعدما أخفتها الأم تحت السرير أثناء الواقعة.

وعلمت "الوطن" أن الطفلة جرى التحفظ عليها لحين الانتهاء من التحقيقات، تحت تصرف النيابة، التى أمرت بضبط وإحضار الزوج.

وشهد حي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، جريمة قتل بشعة، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع.م"، 23 عاما، و"على ا.م"، 3 أعوام، و"محمد ا.م"، 3 أعوام، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر، فيما جارٍ البحث عن الزوج لمعرفة مرتكب الجريمة.