مسؤول ليبي: لا انتخابات في ظل احتلال تركي

قال المتحدث باسم الحكومة الليبية المنعقدة في شرق ليبيا، عز الدين الفالح، إنّ الحكومة تدعم كل ما هو في مصلحة الوطن ووحدة التراب الليبي، وذلك تعليقًا على الاتفاق الأخير بين البرلمان الليبي ورئيس حكومة السراج.

وأضاف الفالح في مقابلة مع سبوتنيك، الأربعاء، أنّه "بالنسبة للاتفاق الأخير بين مجلس النواب الليبي من خلال رئيسه المستشار عقيلة صالح، والمجلس الرئاسي، فنحن كحكومة موقفنا واضح للعيان، وكل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن نحن معه، لكن في السياق المنطقي الذي يضمن وحدة التراب الليبي".

وتابع: "كيف يمكن أن يكون هناك انتخابات في بلاد أقل ما توصف به هو أنّ غربها محتل وأمنه مخترق، من خلال غرف العمليات الاستخباراتية التركية والقطرية".

وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية المنعقدة في شرق ليبيا، أنّ الحكومة تعوّل على الموقف والدور الروسي "الإيجابي والمهم" في ليبيا، داعيًا لاستمرار التواصل بين البلدين في مختلف المجالات.