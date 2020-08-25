فيديو.. ليبيا تنتفض ضد "السراج" ومطالب أممية بوقف العنف ضد المتظاهرين

دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في استخدام ميليشيات ومرتزقة حكومة الوفاق الليبية العنف والقوة ضد متظاهري طرابلس، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى واعتقالات واسعة، طالت منظمي الاحتجاجات، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

وأوضح التقرير أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أيدت تلك التظاهرات، وأكدت أن الدافع وراءها هو الظروف المعيشية السيئة من انقطاع للكهرباء والمياه وانعدام الخدمات في العاصمة الليبية طرابلس.

وخرج الليبيون في العاصمة طرابلس ومناطق سيطرة حكومة الوفاق، للتظاهر ضد فساد السراج مطالبين بطرد المرتزقة السوريين، الذين أتت بهم تركيا إلى ليبيا، ووقف ما تدفعه الوفاق لهم من ثروات الشعب الليبي، قبل أن تُفرِّقهم عناصر الميليشيات والمرتزقة.