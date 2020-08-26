مصادر طبية: نقل جثامين ضحايا مذبحة كفر الدوار للطب الشرعي

قالت مصادر طبية بمستشفى كفر الدوار المركزي لـ"الوطن"، إن جثامين ضحايا مذبحة حي منشية النصر بكفر الدوار، نُقلت إلى الطب الشرعي بأمر من النيابة العامة، فى الوقت الذى تم التحفظ فيه على الطفلة الثالثة الناجية من المذبحة، وجار التحقيق فى الواقعة بمعرفة النيابة العامة.

وكانت تحقيقات الشرطة فجرت مفاجأة جديدة فى قضية مذبحة كفر الدوار، التى راح ضحيتها أُم فى العقد الثاني من عمرها، وطفلاها 3 سنوات "توأم"، حيث كشفت التحريات أن الطفلة الثالثة، 4 أشهر، نجت من المذبحة بعدما أخفتها الأم تحت السرير أثناء الواقعة.

وشهد حي منشية النصر بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، مساء اليوم، جريمة قتل بشعة، بعدما عثر الأهالي على 3 جثث من أسرة واحدة، لأم وطفليها التوأم داخل منزلهم في ظروف غامضة.

وحصلت "الوطن" على أسماء الضحايا، وهم "ياسمين ع. م"، 23 سنة، و"على ا. م" 3 سنوات، و"محمد ا. م" 3 سنوات، وجميعهم مقيمون داخل منزلهم بمنشية النصر، فيما يُجرى البحث عن الزوج لمعرفة مرتكب الجريمة.