إزاي تحافظ على باقة النت الشهرية من السرقة واستهلاكها حتى النفاد؟

تتعرض الكثير من شبكات الواي فاي الخاصة إلى الاختراق ما يعرض باقة النت الشهرية إلى السرقة، وتساعد على نفاذ الباقة في أيام قليلة، ويضطر صاحب الشبكة إلى تجديد الباقة قبل الموعد المحدد، وتستعرض "الوطن" خطوات يجب اتباعها لتجنب سرقة الواي فاي واستهلاك الباقة بكامل طاقتها قبل موعد تجديدها، وعدد من النصائح لتقليل الاستهلاك الشخصي للباقة، وفق جهاز حماية المستهلك:

خطوات حماية باقة النت من التعرض للسرقة

- احرص على استخدام التشفير للتشويش على من يحاولون الدخول على شبكتك، وإذا كان في وسعك الاختيار، حيث إن الدخول المحمي على الإنترنت اللاسلكي، يعد أقوى من الخصوصية المكافئة للإنترنت السلكي.

- الحرص على استخدام برامج مكافحة الفيروسات وبرامج مكافحة برامج التجسس واستخدم حائط ناري.

- تتمتع معظم أجهزة الراوتر بآلية تسمى الإعلان عن اسم التعريف (identifier broadcasting)، ويجب إيقاف هذه الخاصية حتى لا يرسل الحاسب الآلي إشارات لأي جهاز في المنطقة ليعرفه بوجوده.

- يجب تغيير اسم التعريف (identifier) في جهاز الراوتر من ضبط المصنع بحيث لا يستطيع القراصنة استخدام اسم التعريف حسب ضبط المصنع للدخول على شبكتك.

- لا يجب السماح سوى لحواسب آلية معينة بالدخول على شبكة الواي فاي، حيث إن كل حاسب آلي قادر على الاتصال بأي شبكة تخصص له عنوان فريد للتحكم في الدخول على الوسائط.

- الحرص على إيقاف تشغيل الشبكة اللاسلكية في أوقات عدم استخدامها، حتى لا يستطيع القراصنة الدخول على جهاز الراوتر إذا كان مغلقا، فإذا تم إغلاق الراوتر في أوقات عدم استخدامه فهذا يقلل الوقت الذي قد يتعرض فيه للقرصنة.

نصائح للحفاظ على باقة النت حتى موعد تجديدها

- تقليل سرعة شبكة الإنترنت لتكون مناسبة للاستخدام حتى لا يتم استهلاكها بالكامل في الأيام القليلة الأولى من موعد التجديد، ويمكن تحديد السرعة المستخدمة من خلال صفحة الواي فاي الخاصة بالشبكة.

- التأكد من إغلاق خاصية التحديث بجميع الأجهزة المتصلة بشبكة الإنترنت والواي فاي، إذ تستهلك عددا كبيرا من الميجات دون أن يشعر صاحب الشبكة.

- عند مشاهدة الفيديوهات، سواء كانت أفلام أو مسلسلات أو فيديوهات عادية، يجب تقليل جودة الفيديو، ما يساعد على الحفاظ على الباقة حتى موعد تجديدها.

- يمكن تعديل إحدى الخاصيات الموجودة على صفحة الراوتر الخاصة بالشبكة المستخدمة، مثل اختيار wps ثم الضغط على disabled ليصعب اختراق شبكة الإنترنت.