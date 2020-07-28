ولي أمر بعد التشهير بالطلاب بسبب المصروفات: عملتولنا فضائح على النت ليه؟

قال عصام عبد الرحيم، ولي أمر بمدرسة عمرو بن العاص بنجع حمادي، إنه لحق به أذى كبير بسبب كتابة اسم أبناءه عبر صفحة المدرسة بسبب عدم تسديد المصروفات المدرسية، "وضع اسم نجلي على النت تسبب في أذية كبيرة لي وفوجئت بأقاربي بيكلموني.. هما بيعملوا فضائح على النت لينا ليه؟"، موضحًا أن المدرسة فعلت هذا الأمر مع عدد أخر من الطلاب وشهرت بهم وبأولياء أمورهم.

وأضاف "عبد الرحيم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الجميع الآن في حالة نفسية متدنية، مؤكدًا أنه منذ جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والجميع يفكر في حياة أبنائه وتهديد الموت الذي يلاحق الجميع وليس تسديد المصروفات المدرسية.

وأشار إلى أن مجتمع نجع حمادي من وسط مادي محترم، وقادرين على التسديد، وما يقوله المسؤولين عن هذه الوقعة من أجل تبرير ما فعلوه يدخل في إطار لا "أكذب ولكنى اتجمل". بحد وصفه.