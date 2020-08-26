وزير الاتصالات: ميكنة 361 مكتب توثيق بنهاية سبتمبر

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وجود نقلة نوعية سيتم اتخاذها في مكاتب التوثيق التابعة لوزارة العدل، مشيرا إلى أن هناك تعاونا بين وزارتي العدل والاتصالات، بهدف تقديم خدمات التوثيق بشكل أفضل وأسهل للمواطنين.

وأضاف "طلعت"، خلال مؤتمر صحفي أنه بنهاية سبتمبر المقبل، سيكون لدينا 361 مكتب توثيق سيقدم خدمات التوثيق بشكل مميكن.

وأشار وزير الاتصالات إلى أن هناك مجموعة من المكاتب اكتملت فيها جهود وزارات العدل والاتصالات والتنمية المحلية، لتقديم خدمات سهلة للمواطنين منها 50% تتبع وزارة العدل، و30% داخل مكاتب البريد، و20% لمراكز خدمات المواطنين.