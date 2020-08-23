وزير الاتصالات: ميكنة العملية التعليمية في 27 جامعة استعدادا للدراسة

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي خاصة مع قرب العانم الدراسي الجديد، لافتا إلى أن أهم المشروعات التي نتعاون مع وزارة التعليم العالي هي الجامعات الرقمية حيث يتم ميكنة 27 جامعة على مستوى الجمهورية.

وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن الميكنة تشكل ميكنة العملية التعليمية بالكامل من حيث تواصل الأساتذة مع الطلاب وإدارة حجم وتوزيع موارد الجامعة مثل المعامل وقاعات المحاضرات، وخلق وتطوير المحتوى التعليمي ونشره على الطلاب ومن حيث أيضا الامتحانات المرقمنة بالكامل، مؤكدا أن كل العملية التعليمية بمختلف أركانها يتم ميكنتها بالكامل في الجامعات.

وأشار إلى أن البيئة المعلوماتية في مصر تعرضت لاختبار جاد وضخم خلال الأشهر السابقة مع بداية جائحة كورونا وتغير أنماط المواطنين في استخدام الإنترنت حتى بلغت الذروة 16 ساعة في اليوم، ونجحت البنية المعلوماتية في مصر باختبار مضاعفة الأحمال على الإنترنت وإجراء الامتحانات على الإنترنت، وهذا بفضل مشروع تطوير البنية المعلوماتية التي قامت به الوزارة في العام الماضي بتكلفة 30 مليار جنيه.