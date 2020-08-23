وزير الاتصالات: منصة مصر الرقمية ستتيح استصدار التوكيلات للمواطنين

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تفاصيل لقاءه مع الرئيس السيسي اليوم، قائلا إنه عرض على الرئيس الجهود التي قامت بها وزارتا الاتصالات والعدل بشأن تطوير منظومة التوثيق، لافتا إلى أن التطوير يشمل زيادة عدد المنافذ التي تقدم خدمات التوثيق للمواطنين بحيث تشمل مكاتب البريد والمكاتب التي تشرف عليها وزارة التنمية المحلية والمحافظات.

وأضاف "طلعت" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية جاسمين طه، أن منصة مصر الرقمية التي توشك الوزارة على إطلاقها يمكن للمواطن من خلالها أن يستصدر توكيل بمعنى أنه يدلي بجميع بيانات التوكيل ويسدد الرسوم الخاصة بالتوكيل ويتمم كل الإجراءات ثم يختار المكتب الذي يريد أن يتسلم منه التوكيل، ويتوجه إليه في الموعد الذي يحدده لكي يتحقق منه الموثق.

وأشار إلى أن المنظومة جرى تطويرها من خلال زيادة عدد المنافذ وميكنة المنظومة على نحو متكامل وإطلاق منصة رقمية يمكن إتمام الخدمات من خلالها دون عناء التوجه لمكاتب التوكيل سوى للتحقق منه واستلامه، لافتا إلى أن تدريب وتأهيل القائمين عليها جزء من خطة التطوير.