محافظ قنا: منع فصل التيار الكهربائي نهارًا حرصًا على راحة المواطنين

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منع فصل التيار الكهربائي الناتج عن إجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات والمحولات نهارًا، وذلك حرصًا على راحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأوضح الداودى أنه تم التنسيق مع مسؤولي مديرية الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بالمراكز والقرى على أن تبدأ فجرًا وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا بحد أقصى، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل لخدمة المواطنين وحريصون على توفير كافة سبل الراحة لهم.

ونوّه محافظ قنا بأن هناك أعطالاً مفاجئة خارجة عن إرادتنا تتسبب فى فصل التيار الكهربائى وحال حدوثها يتم الدفع بفرق الصيانة المتخصصة فورًا لإصلاح الأعطال فى أسرع وقت ممكن.