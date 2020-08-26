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محافظ قنا: منع فصل التيار الكهربائي نهارًا حرصًا على راحة المواطنين

كتب:

رجب آدم
05:45 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الكهرباء

الكهرباء

قرر اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، منع فصل التيار الكهربائي الناتج عن إجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات والمحولات نهارًا، وذلك حرصًا على راحة المواطنين، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الصيف.

وأوضح الداودى أنه تم التنسيق مع مسؤولي مديرية الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة بالمراكز والقرى على أن تبدأ فجرًا وتستمر حتى الساعة 8 صباحًا بحد أقصى، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل لخدمة المواطنين وحريصون على توفير كافة سبل الراحة لهم.

ونوّه محافظ قنا بأن هناك أعطالاً مفاجئة خارجة عن إرادتنا تتسبب فى فصل التيار الكهربائى وحال حدوثها يتم الدفع بفرق الصيانة المتخصصة فورًا لإصلاح الأعطال فى أسرع وقت ممكن. 

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