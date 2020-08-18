فصل التيار الكهربائي عن أحياء بمدينة الطور للصيانة الأربعاء

أصدرت شركة الكهرباء بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، الاثنين، بيانًا يفيد فصل التيار الكهربائي عن ثلاث أحياء سكنية بمدينة الطور، وذلك يوم الأربعاء المقبل، لإجراء الصيانة الدورية.

وقال أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور، إن شركة الكهرباء أرسلًت بيانًا لمركز العمليات وإدارة الأزمات بمجلس المدينة، يفيد فصل التيار الكهربائي، عن حي المنشية القديمة بالكامل بما فيها من مخابز، والمعمل المشترك بمستشفى الطور العام، وسنترال المنشية، ومكتب بريد الطور الرئيسي، ومدرسة الأهرام، وحي الـ96 وحدة، وبعض عمارات حي الزهور، لصيانة أكشاك و محولات شبكة الكهرباء.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال الصيانة ستستمر لأكثر من خمس ساعات، خلال الفترة من 9.5 صباحًا وحتى الساعة 3.5 ظهرًا، وسيجري فصل التيار الكهربائي بالتتابع، لتقليل مدة الفصل على المواطنين.

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، باتخاذ اللازم.