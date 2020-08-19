فصل التيار الكهربائي عن منطقة السلام بمدينة الطور غدا

أصدرت شركة الكهرباء بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بيانًا يفيد بفصل التيار الكهربائي، غدًا الخميس، عن بعض المناطق بالمدينة، لإجراء الصيانة الدورية لمحولات شبكة الكهرباء.

وقال أحمد عبد العظيم رئيس مدينة الطور، إنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن منطقة السلام بالكامل، ومحطة بزنين وطنية، ومحطة الصرف، وكمين الساحل، وصرف صحي مصر للبترول، ومستودع الغاز، والاستاد الرياضي.

وأوضح رئيس المدينة، أن أعمال الصيانة ستستمر لأكثر من خمس ساعات، خلال الفترة من الساعة 9.5 صباحًا و حتى الساعة 3.5 ظهرًا، وسيجري فصل التيار الكهربائي بنظام التتابع لتقليل فترات الانقطاع .

وأهاب رئيس المدينة بالمواطنين، بضرورة فصل الأجهزة الكهربية في هذه التوقيتات، لحين استقرار عودة التيار الكهربائي.