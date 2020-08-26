 تكريم 15 موظفا من الحاصلين على الدكتوراه والماجستير بجامعة سوهاج

كرم الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اليوم، 15 موظفا من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير، خلال مؤتمر التميز الإداري الثاني الذي نظمته نقابة العاملين بالجامعة بالقاعة الزجاجية بالحرم القديم، وذلك بحضور الدكتور أحمد سليمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد جلال أمين عام مساعد الجامعة، ومحمد نصر نقيب العاملين بالجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وألقى رئيس الجامعة كلمة أعرب فيها عن سعادته وفخره برئاسته لمنظومة العمل الإداري بالجامعة، موضحاً أن حصول العاملين على درجات علمية متخصصة يصب في مصلحة العمل ويعد إضافة للجامعة ولمنظومة العمل الإداري وتحسين جودة الأداء، موجهاً الشكر لنقابة العاملين ورسالة حب وتشجيع لجميع منتسبي الجامعة لاستكمال دراساتهم العليا في شتى التخصصات، مؤكداً أن الجامعة لا تبخل بالعطاء على أبنائها، حيث سيتم افتتاح عدد من الكليات في القريب العاجل وستكون الأولوية للعاملين الحاصلين على درجات علمية.

ومن جانبه قال محمد نصر نقيب العاملين بالجامعة، أنه تم تكريم 15 موظفا من العاملين بالجامعة والحاصلين على درجات علمية مختلفة منهم 3 حاصلين على درجة الدكتوراه، 9 ماجستير، إلى جانب تكريم 3 من منتسبي الجيش الأبيض، مضيفاً أن تنظيم المؤتمر جاء في إطار استكمال مسيرة العطاء لتكريم المتميزين علمياً من الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير في المجالات العلمية والرياضية والأدبية، لافتاً إلى أنه يتم دراسة آلية تكريم الحاصلين على الدبلومات العامة والخاصة، موجهاً شكر وتقدير لرئيس الجامعة لدعمه المستمر للنقابة وأعضائها.

جدير بالذكر أن المكرمين حصلوا على ميدالية الجامعة وشهادة تقدير وسط فرحة وامتنان من زملاء العمل.