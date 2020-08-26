اعترافات المتهمين بذبح شقيقين بالدويقة: صباع من أولاد شكمان برقبة راجل

وسط إجراءات أمنية مشددة، عُرض المتهمون الثلاثة المعروفون باسم "أولاد شكمان"، على النيابة العامة، لاستجوابهم في اتهامهم بقتل الشقيقين إكرامي كلاي 43 سنة، وشقيقه، كريم 37 سنة، رميا بالرصاص وذبحا، مساء الجمعة الماضي بمنطقة مسجد الحصري بالدويقة.

واعترف المتهمون تفصيليا بارتكاب الواقعة، وأضافوا أن إكرامي وشقيقة أمير قبل عامين اعتدا بالأسلحة البيضاء على شقيقهم هاني؛ وتسببا في قطع أصبعين من كف يده، وأصيب بعجز من وقتها لأنها أصبحت عاهة مستديمة.

"صباع واحد من أولاد شكمان قصاده رقبة راجل"، قالها المتهمون أمام جهات التحقيق، مشيرين إلى أنه منذ بتر أصابع شقيقهم هاني، اهتزت صورتهم في المنطقة، بخاصة بعد خروج "إكرامي" قبل 3 أشهر، "أهالي المنطقة قالوا لنا: (خدوا تار أخوكم الأول وبعدين تعالوا اتكلموا)".

وقررت النيابة العامة استعجال تقرير الصفة التشريحية النهائي الخاص بسبب وفاه شقيقين في الدويقة، كما كلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وقررت النيابة حبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الواقعة بتلقي المقدم علي فيصل، رئيس مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا من الأهالي مساء الجمعة بنشوب مشاجرة وسقوط متوفى في دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة "إكرامي كلاي"، 43 سنة، مصابا بطعنات عدة وجروح ذبحية بالرقبة، كما تعرض شقيقه "كريم كلاي"، 37 سنة، لإصابات بالغة، وجرى نقل المصاب إلى المستشفى والمتوفى للمشرحة.

وكشفت التحريات، عن أن 3 أشقاء وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، فقبل 5 سنوات رفض المجني عليه بناء المتهم غرفة بجوار منزله، وعندما شرع في البناء اعتدى الضحية عليه بسلاح أبيض ما أسفر عن بتر 3 أصابع للمتهم، ودخل المجني عليه السجن لقضاء عقوبة بالسجن 5 سنوات.

وقبل أيام خرج من السجن وترك المنطقة هو وعائلته وذهبوا للإقامة في منطقة السلام، ويوم الواقعة حضر المجني عليه وشقيقه، لتقديم واجب العزاء في أحد أصدقائه بالمنطقة، الذي توفى أثناء عمله بأحد الجراجات.

وبعد تقديم واجب العزاء، وأثناء خروجهما من المنطقة تفاجئا بالأشقاء الثلاثة ينتظرونهما بالأسلحة البيضاء، وقاموا بالاعتداء عليهما، ولفظ أحدهما أنفاسه الأخيرة، بينما أصيب شقيقه بإصابات بالغة، وتوفى أثناء تلقي العلاج بمستشفى الحسين الجامعي، وعقب تقنين الإجراءت، جرى ضبط المتهمين الثلاثة والأسلحة المستخدمة في الواقعة، واعترفوا بارتكاب الجريمة بدافع الانتقام.