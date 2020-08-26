"المجتمعات العمرانية الجديدة" توافق على طرح أرض بدمياط الجديدة للنشاط التعليمي

أعلن المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على طرح الموقع المقترح للاستثمار بمدينة دمياط الجديدة بنشاط تعليمي، حيث تم تخصيص قطعة أرض بجنوب الحي الأول (بنشاط حضانة) على مساحة 1080 مترا مربعا، وبسعر تقديري للمتر المربع 6480 جنيها.

وأوضح رئيس الجهاز أن النسبة البنائية للمشروع لا تتعدى عن 30% من مساحة قطعة الأرض، على أن يكون الارتفاع دور أرضي وأول علوي إداري فقط، ولا يسمح بعمل بدروم، ويتم الالتزام بالشروط الخاصة بمديرية الشؤون الاجتماعية واشتراطات الدفاع المدني وشؤون البيئة.

وأضاف رئيس الجهاز أن مدة تنفيذ المشروع ثلاث سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، مشيرا إلى آلية السداد بأنه يتم استكمال نسبة السداد حتى 25% من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهي عبارة عن (10% تم سدادها + 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية، ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 6 أقساط نصف سنوية بالجنيه المصري.

ويستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، على أن يتم تحصيل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقا للفائدة المعلنة بالبنك المركزي من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد، بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية، مؤكدا أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.