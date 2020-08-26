تغيير أسماء 5 شواطئ بـ"منتزه الإسكندرية" لأفراد بالعائلة الملكية

كشف اللواء بهاء طاحون، رئيس مجلس إدارة شركة المنتزه للاستثمار السياحي بالإسكندرية، اليوم، عن أنه من المقرر، ضمن عملية تطوير منطقة المنتزه، التى يجري تنفيذها حالياً، تغيير أسماء 5 شواطئ داخل المنطقة، من أسمائها الحالية إلى أسماء أفراد بالعائلة الملكية.

وأوضح "طاحون"، خلال مؤتمر صحفي عقده على هامش استعدادات فتح حديقة المنتزه أمام الجمهور، اعتباراً من أول سبتمبر المقبل، أنه شواطئ المنتزه ستحمل أسماء "نازلي"، و"فريدة"، وغيرهما من أسماء أفراد الأسرة الملكية.