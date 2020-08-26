نجوم مسرح مصر يهنئون "توتا" بعيد ميلاده: كل سنة وانت طيب يا عبودة

هنأ نجوم مسرح مصر، الفنان محمد عبدالرحمن الشهير بـ"توتا"، بمناسبة عيد ميلاده، إذ نشر الفنان مصطفى خاطر صورته مع توتا، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "كل سنة وانت طيب يا عبودة ودايمًا في الميّة مع بعض كالعادة".

وهنأ الفنان علي ربيع، الفنان محمد عبدالرحمن بعيد ميلاده، عبر حسابه على إنستجرام، معلقا: "كل سنة وانت طيب وعقبال مليون سنة"، وردّ عليه توتا: "وانت طيب يا اخويا وعشرة العمر يا علوة يا جامد، وربنا يديم المعروف ما بينا يا صاحبي وربنا يكرمنا إن شاء الله في حياتنا كلها".

يذكر أنّ آخر أعمال الفنان محمد عبدالرحمن، بطولة مسلسل "الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق جمجوم وبم بم".