بـ13 قانونا.. خريطة تشريعات الحماية الاجتماعية في دور الانعقاد الخامس

حرص مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على إصدار عدد من التشريعات المهمة والتى تتعلق بمجال الحماية والرعاية المجتمعية والصحية والنهوض بالشباب، وذلك فى دور الانعقاد الخامس المنقضى.

وترصد "الوطن" هذه التشريعات على النحو التالى :

_مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

_مشروع قانون جائزة المبدع الصغير.

_مشروع قانون البحوث الإكلنيكية والمعروف بالتجارب السريرية.

_مشروع قانون رعاية المريض النفسى.

_قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 فى شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الآمراض المعدية.

_ قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية للعاملين بالجهات لتابعة لوزارة الصحة، وإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

_ قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات لشبابية الصادر بالقانون رقم 2018 لسنة 2017 .

_ قانون بتنظيم بعض الآوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

_مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم "1" لسنة 2019 بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

_مشروع قانون صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة.

_مشروع قانون بتعديل قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية.

_مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والخاصة بالتنمر.

_مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بسرية البيانات فى قضايا التحرش.

_قانون رقم "6"لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1973 والخاص "بعقوبة الامتناع عن سداد النفقات ".