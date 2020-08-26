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الاتحاد الأفريقي يدرس تأجيل لقاء الأهلي والوداد في دوري الأبطال

كتب:

حسن مظهر
02:49 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
الاتحاد الأفريقي

الاتحاد الأفريقي

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن مراقبة وضع الوداد المغربي بسبب انتشار فيروس كورونا بين لاعبيه، قبل مواجهة الأهلي بأسابيع قليلة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال الحاج جوالا عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "لست متأكدا إذا كان الاتحاد الأفريقي سيوافق على تأجيل المباراة أم لا، ولكن هناك دراسة لهذا الوضع سيتم مناقشتها خلال الأيام القليلة المقبلة".

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