الاتحاد الأفريقي يدعو لاتفاق ملزم بشأن السد الإثيوبي

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم، مصر والسودان وأثيوبيا، إلى العمل على وجه السرعة، لوضع اللمسات الأخيرة على نص اتفاق ملزم، بشأن ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بدعم من خبراء ومراقبي الاتحاد الأفريقي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال رئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، في بيان، إن "مكتب جمعية رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي رحب بتقرير خبراء الاتحاد الأفريقي حول المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين الدول الثلاث".

وأوضح رامافوزا، "أنه (التقرير) يعكس تقدما ملحوظا في المفاوضات وعرض خيارات لحل القضايا القانونية والتقنية العالقة".

وكان الاتحاد الأفريقي أعلن، الثلاثاء الماضي، أن قادته عقدوا اجتماعا عبر الإنترنت، لمناقشة أزمة السد، الذي تعتبر مصر والسودان أنه يشكل تهديدا لإمدادات المياه الحيوية لهما، فيما تعدّه إثيوبيا "ضروريا" للتنمية ومضاعفة إنتاجها من الكهرباء.

ودعت جنوب أفريقيا، قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإثيوبيا وكينيا ومالي والسودان، للمشاركة في الاجتماع الذي يعد متابعة لاجتماع سابق بخصوص السد عقد في 26 يونيو الماضي.

وحضت جامعة الدول العربية ومصر والسودان، إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد هذا الشهر، حتى التوصل لاتفاق شامل، لكن إثيوبيا قالت إنها تعتزم ملء السد بحسب خطتها في يوليو الجاري، في منتصف موسم الأمطار الموسمية في البلاد، دون أن تعلن موعدا محددا لذلك.