ضبط 11 متهما بحوزتهم 7 أسلحة نارية بأسوان

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن أسوان، اليوم، من ضبط مجموعة متهمين بحوزتهم أسلحة نارية ومواد مخدرة.

وبحسب بيان إعلامي صادر عن مكتب العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن أسوان، فقد تبلغ للواء مصطفى عبدالفتاح مدير الأمن، بضبط (11) متهما وبحوزتهم (7) أسلحة نارية وكمية من البانجو تزن (11) كيلو جراما وكمية من جوهر الحشيش المخدر تزن (1) كيلو جراما وعدد (60) قرصا مخدرا.

تم تحرير محاضر شرطية بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة التي تباشر التحقيق.