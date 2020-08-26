قريطم: الملصق الإلكتروني يعبر عن الهوية الرقمية وليس جهاز تتبع كما يشاع

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن الملصق الإلكتروني الخاص بقانون المرور الجديد، هو الهوية الرقمية للمركبة، وليس جهاز تتبع كما يشيع بعض الناس على "السوشيال ميديا"، بمعني أن جميع بيانات المركبة الخاصة بالسائق تكون مخزنة في هذا الشريحة.

وأضاف "قريطم"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2"، أن هذه الشريحة سالبة تماما ولا يصدر منها أي إشارة، ولكن تقرأ فقط عندما تمر على القوارئ المنتشرة التي وضعتها وزارة الداخلية حاليا على معظم الطرق.

وأكد، أن أهمية هذه الشريحة بالنسبة للمواطن أنه كان في حالة سرقة المركبة يقوم المواطن بالاتصال بالنجدة ويبلغهم عن السرقة ويأخذ فترة وتفاصيل أكثر، ولكن حاليا بمجرد الإبلاغ عن سرقة السيارة فورا عن طريق غرفة العمليات المجهزة، يتم إخطار الإدارة العامة لنظم ومعلومات المرور وعمل إجراء إلكتروني معين بحيث إذا مرت هذه المركبة على أي قارئ تسجل فورا أنه مبلغ بسرقتها وفي جزء من الثانية ترسل لجميع ضباط الأمن العام الموجودين على أجهزة اللاب توب وإبلاغهم بأن هذه المركبة مبلغ بسرقتها.

وتابع مساعد الوزير الأسبق، أن البرامج مجهزة على الملصق بحيث لا يمكن لأي شخص نزعها ووضعها على مركبة أخرى لأنها تتلف فور إزالتها، وأن أي مركبة ليس بها هذا الملصق يتم التقاط أكثر من صورة لها من خلال الكاميرات الموجودة على الطرق وإخطار الضباط في جزء من الثانية ويتم ضبط السيارة المسروقة.