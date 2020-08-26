"زكريا": العراق والأردن يحتلان المرتبة الـ23 و25 في الاستثمارات بمصر

أكد الدكتور أحمد سمير زكريا، المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق هي الثالثة بين الأطراف، وهى تعكس التعاون القوى بين الدول الثلاث اقتصاديًا وسياسيًا.

وقال المستشار الاقتصادي لمركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "صباحنا مصري"، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا بين الدول الثلاث تنمويًا وسياسيًا واقتصاديًا.

وأشار إلى أن الاستثمارات العراقية والأردنية في مصر تحتل المرتبتين الـ23 والـ25، حيث يصل حجم استثمارات الأردن في مصر لـ2 مليار دولار، والاستثمارات العراقية 490 مليار دولار.

وأضاف أن مصر تصدر الكثير من المنتجات الزراعية للأردن والعراق، والميزان التجاري يميل لكفة مصر بسبب توفير العديد من المنتجات، موضحًا أن العلاقات بين الدول الثلاث قوية جدًا وخاصة في مجال الكهرباء، واحتياج العراق لبنية أساسية وتحتية، في ظل الخبرات المصرية الكبيرة فى هذا المجال.