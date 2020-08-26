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"مصر للطيران" تعلن تسيير 40 رحلة جوية غدا الخميس

كتب:

الوطن
02:40 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
مصر الطيران

مصر الطيران

تسير "مصر للطيران" غدًا الخميس 27 أغسطس 40 رحلة جوية بمعدل رحلة واحدة إلى أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، إسطنبول، أديس أبابا، بروكسل، تونس، الخرطوم، نادجامينا، الشارقة، البحرين، نيويورك، بغداد، جوانزو، ورحلتين جويتين إلى دبي، أبوظبي، وبيروت، و7 رحلات استثنائية إلى كل من جدة، لاجوس، الرياض، المدينة المنورة، الدمام، بالإضافة إلى 9 رحلات داخلية بمعدل 3 رحلات إلى كل من شرم الشيخ، والغردقة، ورحلة داخلية إلى كل من الأقصر وأسوان، ورحلة خاصة إلى طابا بالإضافة إلى 3 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 3500 راكب.

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