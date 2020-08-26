ضبط 11 طن دقيق مجهول المصدر بالمنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:06 م | الأربعاء 26 أغسطس 2020
دقيق
واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.
من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 11 ألفًا و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، إضافة إلى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ووجود منتجات بدون تاريخ صلاحية، ومحلات تجارية بدون ترخيص، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، والتلاعب بالمقررات التموينية، وقضايا أخرى متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.