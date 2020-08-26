ضبط 11 طن دقيق مجهول المصدر بالمنيا

واصلت مديرية التموين بالمنيا، تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمخابز البلدية، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمواد الغذائية والمنتجات المعروضة للمواطنين، والقضاء على كافة المخالفات من خلال تطبيق الإجراءات القانونية وردع المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم ضبط 11 ألفًا و100 كيلو دقيق مجهول المصدر بمركز سمالوط، إضافة إلى تحرير 24 مخالفة خلال الحملات على الأسواق، تنوعت المخالفات بين عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، ووجود منتجات بدون تاريخ صلاحية، ومحلات تجارية بدون ترخيص، ومنتجات مجهولة المصدر، وعدم وجود شهادات صحية، والتلاعب بالمقررات التموينية، وقضايا أخرى متنوعة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.