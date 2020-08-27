عرض فيلم "tenet" للمخرج كريستوفر نولان اليوم.. "محاولة لإنقاذ السينما"

بعد عدة تأجيلات، بدأعرض فيلم TENET لمخرجه كريستوفر نولان رسميًا في صالات السينما بدءاً من اليوم في أكثر من 50 دولة حول العالم.

حيث يضع الكثير من صناع السينما، العديد من الآمال على الفيلم على أمل أن يستعيد جماهير السينما مرة أخرى بمجرد طرحه بدوره العرض، وذلك بعد إغلاق الصالات لعدة أشهر بسبب فيروس كورونا.

وفي التقرير التالي نوضح أبرز معلومات عن الفيلم السينمائي TENET لمخرجه كريستوفر نولان:-

- قامت شركة Warner Bros المنتجة للفيلم بتأجيله عدة مرات لأجل غير مسمي بسبب تداعيات تفشي فيروس الكورونا المستجد المسبب لمرض الكوفيد 19.

- اختار "نولان" الممثل جون ديفيد واشنطن، أن يكون بطلا لفيلمه، بجانب روبرت باتينسون وإيليزبيث ديبيكي.

- شارك جون ديفيد واشنطن حتى الآن في 7 أفلام ومسلسلين. وأول فيلم شارك فيه كان "مالكولم إكس" عام 1992، من بطولة دينزل واشنطن وإخراج سبايك لي.

- ترشح جون ديفيد واشنطن، لعدد من الجوائز، منها جولدن جلوب عام 2019 عن دوره في فيلم BlacKkKlansman، بالإضافة لعدد آخر من الترشيحات.

- الفيلم كتابة وإخراج كريستوفر نولان.

- المخرج ترشح خلال مسيرته الفنية لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.. بالإضافة لعدد كبير آخر من الجوائز.

- تكلفة إنتاج الفيلم بلغت 205 ملايين دولار.

- مدة فيلم Tenet ساعتين ونصف الساعة.

- تم تصوير الفيلم في عدد من المناطق بين إيطاليا، إستونيا، الهند والدنمارك وأمريكا وبريطانيا بحسب موقع IMDB.

- الفيلم بطولة روبرت باتينسون، جون ديفيد واشنطن، إيليزبيث ديبيكي.

- يعتبر كريستوفر نولان، واحداً من أهم المخرجين في العالم، وترشح لجائزة "أوسكار" 5 مرات، وترشح لجولدن جلوب 3 مرات، ولبافتا 4 مرات.

- تدور أحداث الفيلم فى إطار دراما وتشويق وأكشن، حول مسلح يقاتل من أجل بقاء العالم بأكمله، يسافر بطل الرواية عبر عالم من التجسس الدولى فى مهمة ستتكشف فيها الكثير من الأسرار.

- لن يتم عرض الفيلم فى دور العرض الأمريكية لمدة أسبوعين آخرين، لحين الحصول علي إذن لإعادة فتح دور العرض المغلقة.