طلاب الثانوية العامة دور ثاني: مبسوطين بامتحاني التاريخ والفيزياء

أدى طلاب شعبتى علمى العلوم والرياضة، إمتحان الفيزياء اليوم، فى حين أدى طلاب شعبة أدبى إمتحان مادة التاريخ، فى اليوم الرابع من ماراثون إمتحانات الثانوية العامة، دور ثانى، والتى ستنتهى يوم 2 سبتمبر القادم، واتفق عدد من طلاب شعبتي العلمي والأدبي على سهولة امتحاني التاريخ والفيزياء، وإستقبل الطلاب عند خروجهم من اللجان بتواجد أهاليهم وأصدقائهم، الذين ظلوا متراصين على الأرصفة أمام المدرسة، للإطمئنان على زويهم، وجاء ذلك وسط إجراءات إحترازية مشددة.

"نقصت فى إمتحان الفيزياء دور أول 5 درجات، والإمتحان النهاردة أسهل شوية".. بهذه الكلمات بدأت فاطمة محمد، طالبة بالصف الثالث الثانوى، شعبة علمى علوم، حديثها عن سبب حضورها إمتحان الدور الثانى، ونفس السبب جعلها تؤدى إمتحان مادة اللغة الألمانية دور ثانى، فتقول: "مع إنى حليت كويس فى المادتين لكن جبت فيهم ملاحق، وفضلت أمتحنهم دور ثانى، بدل ما أعمل تظلم"، مضيفة أن الجزء الخاص بالمسائل جاء أسهل من مسائل الدور الأول، بالإضافة إلى إحتوائه على جزء أكبر من الأسئلة النظرى: "الحمدلله إنه جه كويس، عشان أقدر أعوض فيه نتيجة الدور الأول".

وأوضحت "فاطمة" أن أغلب الأسئلة جاءت من الفصل الثالث والرابع، كما توقعت: "الإمتحان كان منسق بشكل أكبر من إمتحان الدور الأول".

من جانبه يقول مصطفى حسن، طالب بالصف الثالث الثانوى، شعبة أدبى، أن والده توفى قبل إمتحانات الدور الأول بـ10 أيام، إثر إصابته بفيروس "كورونا"، مما جعله يمتنع عن الإلتحاق بالإمتحانات على الرغم من كونه على أتم الإستعداد لها: "والدى كان مريض قلب، وما أستحملش الفيروس، ونفسيتى إتدمرت بعد وفاته"، مضيفا أن إمتحان مادة التاريخ اليوم جاء فى نفس إمتحان الدور الأول: "شوفت إمتحان دور أول والحمدلله جه كويس، ومن الأجزاء إللى كنت مذاكرها".وأشار "مصطفى" إلى إحتواء الإمتحان على عدة أسئلة من الجزء الخاص بثورة 23 يوليو: "ربنا يجبر بخاطرى ويكون التأجيل فى صالحى، وأجيب مجموع عالى".