التعليم العالي: طلاب الدور الثاني يقدمون في المرحلة الثالثة من التنسيق

قال السيد عطا، المشرف العام على التنسيق، ورئيس قطاع للتعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الطلاب الناجحين من الدور الثاني من الثانوية العامة 2020، يقدمون في المرحلة الثالية للتنسيق بالجامعات، موضحا أن الطالب يتم ترشيحه وفقا للحد الأدنى المعلن.

وأضاف رئيس قطاع التعليم في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن 22 أغسطس الجاري كان موعد إنطلاق أولى مراحل تنسيق الجامعات 2020، تباعا حتى الانتهاء من المرحلة الثالثة للتنسيق 20 سبتمبر، لافتا إلى أن طلاب الدور الثاني الناجحين من امتحانات الثانوية العامة يسجلون رغباتهم بالمرحلة الثالثة.

وتابع المشرف على قطاع التنسيق، أن الحد الأدنى الشعبة العلمية للتنسيق ارتفع عن العام الماضي بنسبة بسيطة، موضحا أن الحدود الدنيا لنسب القبول بالكليات لطلاب الثانوية العامة يخضع لمبدأ العرض والطلب على الكليات.

وأضاف، أنه تقرر فتح التقدم للشهادات العربية والأجنبية منتصف سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن رسوم سحب الملفات للشهادات المعادلة من العربية والأجنبية 600 جنيه.

وانطلقت السبت الماضي أعمال المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2020، بحد أدنى 400 درجة فأكثر للشعبة العلمية بنسبة 97.60% فأكثر، وتستوعب 30 ألفا و855 طالبا، و387 درجة فأكثر لشعبة الرياضيات بنسبة 94.40% فأكثر، وتستوعب 16 ألفا و665 طالبا، و327.5 درجة فأكثر للأدبي بنسبة 79.90% فأكثر، وتستوعب 102 ألف و165 طالبا، ليصل إجمالي طلاب المرحلة إلى 149 ألفا و685 طالبا.