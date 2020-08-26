ضبط "مستريّح" جديد استولى على أموال مواطنين بزعم استثمارها ببني سويف

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، صاحب ومدير شركة مقاولات لقيامه بجمع عشرات الملايين من عدد كبير من المواطنين بحجة الاستثمار العقاري، ولم يقم بإعطائهم الأرباح المتفق عليها، أو رد المبالغ المالية.

وتعددت بلاغات المواطنين أمام اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، ضد صاحب شركة للمقاولات، واتهامه بجمع عشرات الملايين من المواطنين وتحقيق أرباح منها من خلال الاستثمار العقاري.

وكلف "مراد" اللواء أسامة جمعة مدير مباحث المديرية بتكثيف التحريات وضبط المتهم، وتبين من التحريات الأولية، تحرير 29 محضرًا من قبل مواطنين ضد المتهم الذي يدعى "ع . أ . م".

كما تبين من التحريات التي قادها العقيد هشام مكي رئيس مباحث الأموال العامة ببني سويف، أن المتهم قام بتلقي أموال ضخمة من المجني عليهم بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال المشروعات السكنية بعدد من المناطق بمدينة بنى سويف مقابل أرباح أوهمهم بها، وأن المتهم استعان بمهندس حر يدعى "ج . ع . ع" ومقيم بإحدى قرى مركز بني سويف، وله محل إقامة بأحد شوارع بندر بني سويف وشريك معه وآخرين في عملية جمع الأموال دون تمييز وبالمخالفة للقانون، وأنهم لم يفوا بوعدهم للمجنى عليهم بإعطائهم الأرباح المتفق عليها معهم ولم يقوموا برد المبالغ المالية.