مصرع شخص دهسه قطار في ببا جنوب بني سويف

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، بعد أن دهسه أحد قطارات الوجه القبلي وحول جثته إلى أشلاء، وذلك بالقرب من مزلقان ببا جنوب محافظة بني سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ باصطدام قطار بشخص في نهاية العقد السادس من العمر بمزلقان ببا المحطة، جنوب المحافظة.

ودفع فرع هيئة الإسعاف ببني سويف برئاسة الدكتور إسلام عساف، مدير الفرع بسيارة نقلت أشلاء جثة المتوفى إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالانتقال والفحص تبين أن المتوفى يُدعى "إسحاق ي.ج"، 57 سنة، ومقيم بمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، وجار تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة.