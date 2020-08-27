مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 27 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:31

أذان المغرب 06:23

أذان العشاء 07:44

مواقيت الصلاة في الغربية

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:25

أذان العشاء 07:46

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:01

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:29

أذان العشاء 07:51

مواقيت الصلاة في الأقصر

أذان الفجر 04:01

أذان الظهر 11:51

أذان العصر 03:21

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:30

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

أذان الفجر 03:50

أذان الظهر 11:44

أذان العصر 03:17

أذان المغرب 06:09

أذان العشاء 07:27