مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:07 ص | الخميس 27 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 27 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:31
أذان المغرب 06:23
أذان العشاء 07:44
مواقيت الصلاة في الغربية
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:25
أذان العشاء 07:46
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:01
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:29
أذان العشاء 07:51
مواقيت الصلاة في الأقصر
أذان الفجر 04:01
أذان الظهر 11:51
أذان العصر 03:21
أذان المغرب 06:13
أذان العشاء 07:30
مواقيت الصلاة في شرم الشيخ
أذان الفجر 03:50
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:17
أذان المغرب 06:09
أذان العشاء 07:27