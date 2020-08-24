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محمود مسلم

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

كتب:

الوطن
01:01 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر

مواقيت الصلاة في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 24 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:55

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:01

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:40

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء 07:46

 مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء 07:43

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