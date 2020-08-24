مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
01:01 ص | الإثنين 24 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 24 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:55
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:27
أذان العشاء 07:48
مواقيت الصلاة في سوهاج
أذان الفجر 04:01
أذان الظهر 11:56
أذان العصر 03:27
أذان المغرب 06:22
أذان العشاء 07:40
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 12:03
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:33
أذان العشاء 07:56
مواقيت الصلاة في المنيا
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:27
أذان العشاء 07:46
مواقيت الصلاة في أسيوط
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:30
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء 07:43