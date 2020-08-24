مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 24-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الاثنين 24 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:55

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في سوهاج

أذان الفجر 04:01

أذان الظهر 11:56

أذان العصر 03:27

أذان المغرب 06:22

أذان العشاء 07:40

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 12:03

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:33

أذان العشاء 07:56

مواقيت الصلاة في المنيا

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:27

أذان العشاء 07:46

مواقيت الصلاة في أسيوط

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:30

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء 07:43