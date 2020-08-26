مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:58

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:24

أذان العشاء 07:45

مواقيت الصلاة الغربية

أذان الفجر 03:57

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء 07:48

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 04:00

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:38

أذان المغرب 06:31

أذان العشاء 07:53

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 06:12

أذان العشاء 07:28

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:53

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 06:11

أذان العشاء 07:30