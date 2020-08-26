مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:23 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الأربعاء 26 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:58
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:24
أذان العشاء 07:45
مواقيت الصلاة الغربية
أذان الفجر 03:57
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء 07:48
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:00
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:38
أذان المغرب 06:31
أذان العشاء 07:53
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 06:12
أذان العشاء 07:28
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:53
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 06:11
أذان العشاء 07:30