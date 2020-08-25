مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر

تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:

مواقيت الصلاة في القاهرة

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 03:32

أذان المغرب 06:26

أذان العشاء 07:47

مواقيت الصلاة طنطا

أذان الفجر 03:56

أذان الظهر 11:58

أذان العصر 03:34

أذان المغرب 06:28

أذان العشاء 07:50

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

أذان الفجر 03:59

أذان الظهر 12:02

أذان العصر 03:39

أذان المغرب 06:32

أذان العشاء 07:50

مواقيت الصلاة في أسوان

أذان الفجر 04:02

أذان الظهر 11:50

أذان العصر 03:18

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:29

مواقيت الصلاة في الغردقة

أذان الفجر 03:52

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 03:19

أذان المغرب 06:13

أذان العشاء 07:31