مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 25-8-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:02 ص | الثلاثاء 25 أغسطس 2020
مواقيت الصلاة في مصر
تقدم "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء 25 أغسطس في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، كالتالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 11:57
أذان العصر 03:32
أذان المغرب 06:26
أذان العشاء 07:47
مواقيت الصلاة طنطا
أذان الفجر 03:56
أذان الظهر 11:58
أذان العصر 03:34
أذان المغرب 06:28
أذان العشاء 07:50
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 03:59
أذان الظهر 12:02
أذان العصر 03:39
أذان المغرب 06:32
أذان العشاء 07:50
مواقيت الصلاة في أسوان
أذان الفجر 04:02
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:18
أذان المغرب 06:13
أذان العشاء 07:29
مواقيت الصلاة في الغردقة
أذان الفجر 03:52
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 03:19
أذان المغرب 06:13
أذان العشاء 07:31