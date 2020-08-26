جامعة طنطا تعلن فتح باب الترشح لعمادة كلية الحقوق السبت

أعلن الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم الأربعاء، فتح باب التقدم لشغل وظيفة عميد كلية الحقوق للأساتذة العاملين بالكلية، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 29 أغسطس الجاري حتى الخميس الموافق 3 سبتمبر المقبل، وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا.

وأوضح "سبع"، أنه وفقًا للجدول الزمني للترشيح، تم تخصيص يوم السبت 5 سبتمبر المقبل لفحص الأوراق من الناحية القانونية وإعلان القائمة المبدئية للمتقدمين، على أن تبدأ اللجنة في تلقي الطعون اعتبارًا من الأحد 6 سبتمبر حتى الاثنين 7 سبتمبر، ليتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 8 سبتمبر، في حين يتم فحص الملفات والمقابلات وتسليم التقرير النهائي يوم الأربعاء 9 سبتمبر.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه يُشترط في المتقدم للترشيح لشغل المنصب أن يكون أستاذًا عاملًا بالكلية في تاريخ التقدم للترشيح، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يماثلها من جرائم في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اعتباره، وألا يكون قد وقع عليه جزاء تأديبي إلا إذا تم إلغاؤه أو إذا تم محوه أو سحبه من قبل السلطة المختصة، وألا يكون متوليًا أي منصب حزبي وقت التقدم للترشيح وطيلة مدة توليه المنصب.

وذكر أن يقدم من يرغب فى الترشح عليه تقديم 7 ملفات (أصل + 6 نسخ)، على أن يحتوي كل ملف طلب الترشيح، وبيان حالة معتمد من الجامعة، والسيرة الذاتية على مسئولية المتقدم، وكافة المستندات المؤيدة لمؤهلات ونشاط المتقدم العلمي والإداري الموضح فى السيرة الذاتية، بما فى ذلك المناصب التى تولاها، والجوائز التى حصل عليها، والأبحاث والدراسات التى أعدها أو شارك فيها، وخطة العمل الخاصة بالمرشح، مبينًا بها أوجه التطوير، وطرق الإصلاح، ومقترحات التنمية والتطوير.