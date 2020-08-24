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محافظ الغربية: الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية لافتتاحها

كتب:

احمد فتحي ورفيق ناصف
07:15 م | الإثنين 24 أغسطس 2020
محافظ الغربية.. الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية لافتتاحها

محافظ الغربية.. الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية لافتتاحها

طالب الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بالمنطقة الصناعية بالمحلة وإزالة أي معوقات تعوق استكمال الأعمال والانتهاء منها طباقا للجدول الزمني.

كما وجه رئيس المدينة بسرعة رصف الطريق المؤدي للمنطقة ورفع وأزاله أي معوقات تعوق عملية الرصف. وجاء ذلك خلال جولته ميدانيه بالمنطقة الصناعية بالمحلة.

كما يأتي خلال الجولة التي رافقه فيها مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لتفقد المنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى للوقوف على ما تم من أعمال بالمنطقة والتعرف على المعوقات وإزالتها فورا.

وطالب المحافظ من القائمين على العمل بالمنطقة بتحديد احتياجاتهم لعرضها علي مستشار هيئة التنمية الصناعية لسرعة توفيرها.

وأشاد أن تكثيف العمل بالمنطقة الصناعية والعمل على الانتهاء في المواعيد المحددة لافتتاحها رئاسيا.

كما رافق المحافظ خلال الجولة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس مدينة المحلة الكبرى ورئيس حي أول وثان المحلة ومسئولي شركة الكهرباء.

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