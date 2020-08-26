فنادق البحر الأحمر كاملة العدد ومُلاكها يطالبون بزيادة نسبة الإشغال

ارتفع عدد الفنادق والمنتجعات السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بمحافظة البحر الأحمر إلى 208 فنادق ومنتجعات، وذلك طبقًا للضوابط والاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارتا السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية، طبقًا لقرارات مجلس الوزراء بطاقة 50٪ من التشغيل.

وشهدت مدينة الغردقة توافد الآلاف من السائحين المصريين على الفنادق، حيث تكدست عشرات السيارات أمام مدخل كمين الغردقة الشمالي، وسط الإجراءات التفتيشية والاحترازية من قبل الأجهزة الأمنية.

وأعلن عدد من الفنادق أنها كاملة العدد، فيما طالب العشرات من ملاك الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر بالسماح لهم برفع نسبة التشغيل من 50 إلى 75٪، وذلك لزيادة الطلب على السياحة الداخلية، والإقبال الشديد على الحجوزات بفنادق المحافظة، خاصة أنها لم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا، منذ تفعيل قرار الدولة بعودة حركة السياحة الداخلية في منتصف شهر مايو الماضي، في ظل التزام الفنادق بتطبيق الاشتراطات الصحية.

وأكد مسؤولو الفنادق أن الإشغالات بنسبة 50٪ تكاد تغطي التكاليف، ولا تحقق أي مكاسب مالية، مشيرين إلى أن العمل بهذه النسبة تعد "مرضية" حتى تعود السياحة لمعدلاتها الطبيعية.