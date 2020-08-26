تعافي 22 حالة جديدة من كورونا بمستشفيات بني سويف

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، تعافي 22 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا المستجد بمستشفى الصدر، بينهم سيدة ثمانينية، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن محافظ الإقليم يتابع مستجدات ملف فيروس كورونا أولًا بأول، وذلك لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة الصحية، مؤكدًا مواصلة الجهود التي تقوم بها مديرة الصحة بالمحافظة في التعامل مع تداعيات الفيروس.