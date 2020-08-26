البرنامج السعودي لإعمار اليمن يعقد اجتماعا مع تكتل القطاع الخاص اليمني

عقد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، وعددًا من مختصي التنمية في البرنامج، اجتماعاً عبر الإتصال المرئي بهيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، بهدف تنسيق خطط وأعمال التنمية الاستراتيجية التي يسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لتنفيذها وترتيب أولوياتها في المحافظات اليمنية.

وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، من مشاريع وشراكات مع المنظمات الدولية.

وثمّنت هيئة رئاسة تكتل القطاع الخاص اليمني، الآثار التنموية التي تسجلها مشاريع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتسهم في رفع كفاءة إنتاج القطاعات الحيوية التي تقدم الخدمات الأساسية لمستفيديها، وتعمل على سد فجوة الاحتياج المحلي من خلال حزمات مشاريع مستدامة وذات الأثر المباشر على حياة الإنسان اليمني.

وقدم تكتل القطاع الخاص اليمني، عرضًا حول إنشاء التكتل وما جرى إنجازه للفترة الماضية، ومناقشة الإطار العام للشراكة المستقبلية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بهدف توسعة نطاقات الأعمال التنموية، وإيضاح توجهاته العامة للمشاركة في منظومة التنمية والإعمار والتعافي الاقتصادي.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق على تشكيل فريق عمل بين البرنامج والتكتل لرسم استراتيجية هذا التعاون، ومتابعة وتعزيز الجهود لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في التنمية والإعمار وتعافي الاقتصاد في اليمن.

وأطلق البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أكثر من 188مشروعًا في 7 قطاعات رئيسة هي الصحة، والطاقة، والنقل، والمياه، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية من خلال مكاتبه في اليمن، وبالتعاون مع الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص اليمني.

ويتبنى البرنامج أفضل ممارسات التنمية والإعمار والريادة الفكرية بمجال التنمية المستدامة في اليمن، تعزيزًا للعلاقة التاريخية والثقافية والاقتصادية التي تربط السعودية واليمن.