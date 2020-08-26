حفل عمرو دياب أون لاين الجمعة.. والمشاهدة بـ10 جنيهات

ذكرت مصادر، لـ"الوطن"، أنَّ حفل الفنان عمرو دياب سيُعرض رسميًا عبر إحدى المنصات الإلكترونية أون لاين بعد غد الجمعة، بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات المصرية.

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الـ5 عصرًا، وعلى من يرغب فى مشاهدة الحفل عليه أن يشترك فى خدمة شركة الاتصالات مقابل دفع 10 جنيهات.

كانت الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أوورد"، العالمية، احتفلت على موقع "فيس بوك"، بالفنان الكبير عمرو دياب، تزامنًا مع إطلاق كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر"، واصفة الهضبة، بـ"الأسطورة الحية"، مشيرة إلى أنَّ أغنيته الجديدة "أماكن السهر" احتلت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة منذ طرحها، مبينة أنَّه قدم أولى مفاجأته لجمهوره هذا الصيف، بإطلاق الكليب الذي شاركت فيه النجمة دينا الشربيني.