وورلد ميوزيك أوورد: عمرو دياب أسطورة.. و"أماكن السهر" تتربع على عرش التريند

احتفلت الصفحة الرسمية لجائزة "وورلد ميوزيك أوورد"، العالمية على موقع "فيس بوك"، بالفنان الكبير عمرو دياب، تزامنا مع إطلاق كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".

ووصفت "ميوزيك أوورد"، عمرو دياب، بـ "الأسطورة الحية"، مشيرة إلى أن أغنيته الجديدة "أماكن السهر" احتلت "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الموسيقى المختلفة منذ طرحها.

وأضافت، أن "الهضبة" قدم أولى مفاجأته لجمهوره هذا الصيف، بإطلاق الكليب الذي شاركت فيه النجمة دينا الشربيني.

ومازالت أغنية "أماكن السهر" تحتل المركز الأول في تريند مشاهدات موقع "يوتيوب"، محققة 3 ملايين مشاهدة في 48 ساعة فقط، بينما حققت 3.5 مليون مشاهدة على موقع "فيس بوك".

أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، واخراج أحمد نجار.