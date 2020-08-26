22 ألف طن حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و9 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 14 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21838 طنًا، تشمل 1000 طن فوسفات، و1100 طن أسمنت، و1938 طن سماد مركب، و4800 طن يوريا، و13000 طن ميثانول.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 22268 طنًا، تشمل 363 طن خشب زان، و16753 طن ذرة، و5152 طن قمح، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 488 حاوية مكافئة، تشمل فواكه وخضراوات وحاصلات زراعية، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن والسعودية والصين وألمانيا وأمريكا وهولندا وسنغافورة.