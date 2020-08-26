فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة قطور الأحد

أعلنت المهندسة أماني هاشم رئيس قطاع كهرباء غرب الغربية، اليوم، فصل التيار الكهربائي عن محطة محولات سملا بمدينة قطور، الأحد المقبل، من الساعة السادسة صباحًا حتى الثامنة صباح نفس اليوم، وذلك لإجراء أعمال الصيانة والنظافة الدورية.

وأوضحت أن الأماكن التي تتأثر بالفصل، هي مدينة قطور والقرى والعزب التابعة للمدينة، وهي قرى دماط، وتلبنت، وبوريك، وعاطف أبو جندي، ومنشأة الجنيدي، وكفر العراقي، وشبرابلوله.

وضمت الأماكن المتأثرة بالفصل أيضًا قرى سعدون، وشبرانباص، وسجين، وكفر بلضم، وسملا، وكوم علي، وأبشواي الملق، وبلتاج، ومحلة مسير، والعمة الريانية، وأميوط، ونشيل، وخباطة، وصرد، والعتوات، والشين، والعزب وتوابعها.

وتابع أن باقي الأماكن تحوي مضرب الأرز، ومحطة الصرف الصحي بقطور.

وأهابت الشركة بقاطني تلك المناطق والمخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم خلال تلك الفترة، حفاظًا على صالح المواطنين.