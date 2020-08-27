معلومات عن ألبوم حميد الشاعري الجديد "أنا بابا".. به أغنية مع توفيق وقمر وعباس

بعد فترة غياب طويلة، يعود الفنان حمد الشاعري، للغناء بعد أن وقع رسميا على عقد انضمامه لشركة "كامب"، حيث ترصد "الوطن"، 10 معلومات عن ألبوم "حميد الجديد"

1- الألبوم هو الأول لحميد الشاعري بعد غياب 14 عاما، منذ أن طرح آخر البوماته بعنوان "روح السمارة" عام 2006.

2- قرر حميد الشاعري أن يطلق على ألبومه الجديد اسم "أنا بابا".

3- الألبوم سيتضمن 14 أغنية جميعهم باللهجة المصرية

4- الألبوم الجديد من إنتاج شركة كامب للمنتج ياسر القصراوي

5- سيتضمن الألبوم أغنية لرباعي التسعينات حميد وهشام عباس وإيهاب توفيق ومصطفى قمر، بعنوان "زحمة الأيام" وتم تصويرها ككليب سيعرض قبل طرح الألبوم.

6- سيهدي حميد أغنية "زحمة الأيام" لروح الشاعر سامح العجمي والملحن أشرف سالم.

7- سيقدم حميد في الألبوم موهبتين جديدتين وهما المطربة جوري والمطرب يوسف.

8- يوزع حميد لنفسه في الألبوم 4 أغنيات

9- يتعاون "الشاعري" في الألبوم مع الملحن عصام كاريكا والفنان مصطفى شوقي في أغنية بعنوان "أوتوموبيل السعادة"، ويشارك فى الألبوم مجموعة من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين وعنتر هلال، ومحمد البوغة، وعزيز الشافعي ومحمد رحيم وطارق عبدالجابر وتوما وغيرهم من الأسماء.

10- سيقدم "الشاعري" أغنية بالفلكلور الليبي بعنوان "يا دنيا يادوارة" التي كتب كلماتها الشاعر عنتر هلال ويشدو بها مع المطرب يوسف.