"الري" السودانية تدعو للحذر من مغبة تصاعد ارتفاع فيضانات النيل

دعت وزارة الري والموارد المائية السودانية مواطنيها إلى أخذ الحيطة والحذر من مغبة تصاعد ارتفاع فيضانات النيل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وقال وزير الري والموارد المائية ياسر عباس، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة اليوم، إن فيضانات النيل هذا العام غير مسبوقة مقارنة بفيضانات مائة عام سبقت.

وأضاف "عباس" أنه على الرغم من أن الفيضان هذا العام هو الأعلى منسوبًا، إلا أن كمية المياه الواردة ليست الأغزر انسياباً وعزا ذلك لضيق مجرى النهر، بسبب عمليات التشييد التي شهدتها جانبي النيل خلال العشر أعوام الماضية.

ودعا "عباس" مواطني ولاية الخرطوم، للترقب والانتباه خلال الأيام الثلاثة المقبلة نسبة لاحتمالات تزايد ارتفاع النيل، لتصل إلى 18.42 متر عن 18.38 متر الحالية.

وقدر حجم تدفق المياه الواردة بـ800 مليون متر مكعب، وأوضح "عباس" أن تدفقات نهر عطبرة سوف تصل إلى مناطق أبوحمد وشمال سد مروي خلال الخمس أيام المقبلة.

وأشار المسؤول السوداني إلى أن وزارته تتابع تدفقات الأمطار عبر الأقمار الصناعية في الهضبة الإثيوبية وعند محطة الديم، وكذلك لكافة قطاعات الري على النيل عند مدينة شندي وعطبرة وقطاع سد مروي.