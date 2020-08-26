ارتفاع منسوب النيل الرئيسي والعطبراوي في السودان

بلغ منسوب النيل الرئيسي، اليوم، 16.30سم، بارتفاع 3 سنتيمترات، عن أمس الثلاثاء، وارتفاع 1.22سم عن العام الماضي، فيما بلغ منسوب نهر عطبره اليوم 15.75سم، بارتفاع 3سم عن أمس الثلاثاء، وارتفاع 1.67سم عن العام الماضي، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

ويمر الفاصل المداري شمال ولاية البحر الأحمر، وشمال أبوحمد، شمال دنقلة وشمال الولايات الغربية، ومن المتوقع أن يتقدم قليلاً.

وأشارت غرفة عمليات الدفاع المدنى والطوارئ بولاية نهر النيل، إلى هدوء الأحوال بكل محليات الولاية.

ونبهت الغرفة، جميع السودانيين خاصة القاطنين على ضفاف نهرى النيل والعطبراوي والمناطق التي تأثرت الأعوام السابقة من الفيضانات، بأن هناك ارتفاعًا فى مناسيب نهري النيل والعطبراوي.

وطالبت الغرفة، جميع السودانيين، بأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الأنهار والوديان والمناطق المنخفضة حفاظًا على الأرواح والممتلكات.