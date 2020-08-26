فرق التدخل السريع بـ"تضامن الغربية" تنقذ مسنًا وتودعه بدار رعاية

تدخلت فرق التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، اليوم، لإنقاد عجوز مسن مشرد بشوارع قرية بشبيش بمركز المحلة الكبرى، واتخذت كافة الإجراءات الإدارية وأودعته في دار المسنين بطنطا، لتأمين حياته مستقبلًا.

وباشر فريق التدخل السريع دوره برئاسة الدكتور خالد أبو المجد، من خلال الإبلاغ من المواطن محمد أيمن البسيوني، بوجود مواطن يدعى الحسيني فرج يونس أحمد من قرية بشبيش بمركز المحله الكبرى، ويعاني من حالة إعياء شديدة، لعدم وجود أحد معه من أسرته.

وأشار "أبوالمجد" إلى التعامل مع الحالة منذ تاريخ 21 أغسطس الجاري، حيث تم الإبلاغ عن وجود المواطن بمكان لا تتوافر به أي سبل إعاشه، كما أن ابنه أو أي من أهله لا يهتمون به نهائيًا، موضحًا أن المُسن أُدخل المستشفى العام بالمحلة الكبرى مع عفت رئيسة وحدة المحلة بقرية بشبيش، وأجريت له جميع الفحوصات اللازمة، للتأكد من خلوه من كافة الأمراض المعدية.

كما أوضح أن نتيجه تحليل فيرس كورونا سلبية، وأن صحته فى تحسن، مشيرًا إلى أن أحد موظفي وحدة بشبيش أحضره أحد الزملاء إلى طنطا، وتم إلحاقه بدار المسنين بطنطا، لرعايته بصورة تكفل له حياة كريمة مستقبلًا.