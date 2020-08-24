صور.. رئيس حي أول طنطا: المنزل المنهار صادر له قرار إزالة خطر داهم 

أعلن المحاسب عادل داود رئيس حي أول طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، أن العقار السكني المنهار أمس بشارع طه الحكيم صدر له قرار خطر دائم، ويتم حاليا الإزالة الكلية حتى سطح الأرض، بمتابعة مستمرة من جهة محافظ الإقليم الدكتور طارق راشد رحمي، حفاظا على أرواح وحياة المواطنين.

وأضاف رئيس الحي أنه لا يوجد إي إصابات جديدة سوى التي تم الإعلان عنها أمس وهي إصابة شخصين ومصرع طفل، موضحا أن المصابين في حالة جيدة حاليا ويتلقون العلاج داخل المستشفى.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بورود بلاغ من أهالي المنطقة يفيد بوقوع حادث إنهيار منزل سكني مكون من 3 طوابق.

كما باشر قوات الحماية المدنية دورها في رفع الأنقاض والبحث عن ضحايا لإنقاذهم كما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الانهيار من أجل سرعة نقل من يتم إنقاذهم.

وتمكن أهالي مدينة طنطا وقوات الحماية المدنية من إنقاذ مواطن يدعي وليد.أ" كما تم انتشال 2 آخرين بعد انهيار المنزل عليهم منذ قليل.

وباشر محافظ الغربية وبرفقته نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد لموقع انهيار جزء من منزل بحاره حافظ وهبي من شارع طه الحكيم، وجار البحث عن المصابين تحت الأنقاض من خلال رجال الحماية المدنية لتأمين أرواح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعة التحريات حول أسباب انهيار المنزل السكني.