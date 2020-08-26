كريم أبوزيد: والدي ألحقني بالتمثيل في فيلم "الكيف" وعمري 3 سنوات

قال الفنان كريم أبوزيد، إن والده المنتج ومؤلف فيلم "الكيف"، محمود أبوزيد، ألحقه بالتمثيل في ذلك الفيلم وهو في عمر الـ3 سنوات: "مكنتش فاهم حاجة وكان بياخدني معاه التصوير".

وأضاف "أبوزيد"، خلال استضافته ببرنامج "السفيرة عزيزة"، والذي تقدمه الإعلاميتين سالي شاهين ونهي عبدالعزيز، والمذاع على فضائية "DMC"، أن والده كان دائما ما يخبره بأنه سيقوم بشراء "عجلة" له ليذهب معه لتصوير الفيلم، وطلب منه التمثيل: "هو اللي اختارني وهي دي الشرارة اللي حببتني في الفن".

وأوضح أنه لن ينسى مشهد الفنان يحيى الفخراني في نهاية الفيلم عندما كان ينتظر حقن جرعة مخدرة بالنهاية: "عيطت اليوم ده وكنت خايف منه، كنت بلعب معاهم وفجأه لقيت واحد مرعب وعيطت بجد ووقفت التصوير".

وأكد أنه بدأ بالتركيز على أعمال سينمائية ودرامية حتى قرر الرجوع لعالم الغناء مرة أخرى، حيث لحَّن مؤخرا ألبومه الجديد بالكامل، حيث أن السوق الغنائي أصبح غير مؤهل لطرح أغاني مختلفة أو جديدة.